شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يماطل في فتح الممرات الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خرق الهدنة الأممية في معظم جبهات القتال، وخلق الأعذار والتسويف أمام رحلات طيران اليمنية، فضلا عن المماطلة في فتح الممرات والمعابر الإنسانية بين المحافظات اليمنية، وهو ما تعتبره الحكومة الشرعية مطلبا إنسانيا وأحد أولويات الهدنة.

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن خيبة أملها جراء تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن «تيم ليندركينغ» في بيان «نشعر بخيبة أمل لتأجيل أول رحلة تجارية من صنعاء مما يحرم اليمنيين من فرصة مهمة للسفر».

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.

وأضافت الوزارة في بيان أن «السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة».

كما أضافت الوزارة أنه تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

وقدمت وزيرة الخارجية البريطانية الشكر للسعودية وعمان لتأمين الإفراج عن بريطاني احتجزه الحوثي في 2017.

من جهتها، تستعد الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في مايو القادم لجمع تبرعات، من أجل مواجهة تهديد خزان «صافر» النفطي باليمن.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي في تغريدة على تويتر «تعمل الأمم المتحدة على المساعدة في منع كارثة بيئية وإنسانية متمركزة قبالة ساحل البحر الأحمر باليمن».

وأضاف «إنه في 11 مايو المقبل، ستشارك الأمم المتحدة و هولندا في رئاسة حدث إعلان التبرعات للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد من خزان صافر النفطي».

وترسو ناقلة النفط اليمنية (صافر) بلا صيانة، منذ خمس سنوات قرب سواحل الحديدة بالبحر الأحمر وعلى متنها مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام (ما يقارب 150,000 ألف طن). وقد تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل.

وتعرض أحد أنابيب الناقلة لثقب، مما تسبب بتسرب مياه البحر إلى غرفة محركاتها. وزاد خطر التسرب لمادة النفط الخام من صهاريج التخزين.

خسائر اليمن في حال انفجار صافر:

115 جزيرة ستفقد تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية.

126,000 عدد الصيادين اليمنيين الذين سيفقدون مصدر دخلهم.

67,800 عدد الصيادين بالحديدة الذين سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد.

148 عدد الجمعيات السمكية التي ستتوقف عن العمل.

850,000 ألف طن كمية المخزون السمكي الذي سيتعرض للتلف.

969 أنواع الأسماك في المياه اليمنية التي ستقتلها بقع النفط الخام المتسربة.300 نوع من الشعاب المرجانية التي ستختفي.

139 نوعا من العوالق الحيوانية التي ستختنق ببقع الزيت الخام.

مشاهدات يمنية:

