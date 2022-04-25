ضربة جوية عراقية تقتل داعشيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن اثنين من عناصر تنظيم داعش قتلا صباح أمس بضربة جوية في إطار عملية «الإرادة الصلبة» في إحدى المناطق التابعة لمحافظة صلاح الدين. وكانت القوات العراقية بمختلف صنوفها العسكرية والأمنية والحشد الشعبي وبغطاء جوي قد شرعت السبت الماضي بتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة تنظيم داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى بإشراف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة.



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