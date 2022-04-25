شكرا لقرائتكم خبر الفلسطينيون لأونروا: منازلنا مدمرة.. أين وعودكم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتج مئات الفلسطينيين قبالة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس على تأخر إعادة الإعمار في القطاع.

وردد المحتجون، خلال اعتصام نظمته لجنة المتابعة للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في غزة، هتافات غاضبة تدعو للإسراع بإعادة الإعمار، وأخرى تتهم إدارة أونروا بالمماطلة في الاستجابة لمطالبهم والسعي لإحالة عمل الوكالة لجهات أخرى.

وتضمن الاعتصام إضرام النار في إطارات المركبات أمام المقر الرئيس لأونروا، وسط تنديد برؤية مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني التي تنص على التعاقد مع شركات داخل الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للاجئين بدلا عن الوكالة.

وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل خلال الاعتصام، إن إدارة أونروا «تماطل» في إعادة إعمار المنازل المدمرة في حرب إسرائيل على قطاع غزة صيف العام الماضي.

وذكر المدلل أن المتضررين من حرب إسرائيل يعانون من وضع مأساوي، مطالبا إدارة أونروا بالتعجيل في ملف إعادة الإعمار، والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية اللازمة لذلك.

وهددت متحدثة باسم أصحاب المنازل المدمرة في غزة، بتصعيد إجراءاتهم ضد إدارة أونروا في حال استمرار المماطلة في إعادة الإعمار.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار الفصائل في غزة بيانا يهدد باتخاذ «موقف صارم» من إدارة أونروا إذا لم يشهد ملف إعادة إعمار القطاع تقدما ملموسا وعاجلا.

وفي حينه ذكرت الفصائل أن ملف إعادة الإعمار لأصحاب الهدم الكلي من اللاجئين الذي تكفلت أونروا بإنجازه وهو حوالي 700 منزل «لم ينجز فيه شيء حتى اللحظة رغم أن كل متطلبات الانطلاق في إعادة الإعمار متوفرة».

وأكد المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، أن الوكالة ستشرع هذا الأسبوع بتسليم دفعات مالية أولى لبدء إعمار 100 منزل هُدم كليا خلال حرب إسرائيل الأخيرة على غزة.

وقال «إن ميزانية إعادة إعمار نحو 650 منزلا دمرت كليا للاجئين متوفرة تقريبا وسيتم الإعمار عبر ثلاث مراحل بعد إتمام المتطلبات التقنية بالتعاون مع البلديات»، وأضاف «إن أونروا أنهت عملية إعمار سبعة آلاف منزل أصيبت بأضرار جزئية مختلفة، منهم 460 أصيبت بأضرار جسيمة غير قابلة للسكن».