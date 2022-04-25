المتعلمون يقودون ماكرون لرئاسة فرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مجموعات متباينة من الناخبين مقارنة بمنافسته المرشحة اليمينية مارين لوبان، وفقا لنتائج استطلاع.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته إذاعة فرانس انفو، فإن ماكرون فاز بأغلبية بين الناخبين الأقل سنا والأكبر سنا. بالإضافة إلى الحاصلين على تعليم جامعي والموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، ولكن عددا قليلا من الناخبين العاطلين عن العمل والطبقة العاملة صوتوا لصالحه.

ووفقا للنتائج، فازت لوبان بأصوات العاملين بالإضافة لأصحاب الدخول الأقل. كما حصلت على مزيد من النقاط لدى الفرنسيين الذين لا يشعرون بالرضا عن حياتهم.

من ناحية أخرى، يرجع أداء لوبان الأفضل من عام 2017 إلى حقيقة أنها فازت بأغلبية أصوات في مزيد من المناطق مقارنة بعام 2017، وحققت لوبان نجاحا بصورة خاصة في مناطق من النصف الشمالي للبلاد، وفي بعض المناطق في أقصى الجنوب، بالإضافة إلى الأراضي الخارجية وفي كورسيكا.

وجاء أداء ماكرون أفضل في المدن الكبرى والمناطق الحضرية.

وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على الأغلبية، وكانت الانتخابات ذهبت إلى جولة إعادة بين ماكرون الليبرالي الموالي لأوروبا ضد لوبان القومية من حزب التجمع الوطني.

وتنافس 12 مرشحا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 10 أبريل الجاري، وقالت وزارة الداخلية «إن نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 72 %».

الانتخابات الفرنسية:

58.5% من الأصوات لإيمانويل ماكرون.

41.45% من الأصوات لماريان لوبان.