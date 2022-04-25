طقس الثلاثاء: ارتفاع جديد في الحرارة.. وظاهرة مسيطرة صباحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء مع وجود شبورة ونشاط رياح أحيانًا على بعض المحافظات، غدًا الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.

ووفق بيان صحفي، يتوقع خبراء الرصاد أن يكون طقس الثلاثاء حار نهارا على كافة أنحاء الجمهورية على النحو التالي:

- يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

- طقس معتدل نهارا السواحل الشمالية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

- طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ومن أبرز الظواهر المتوقعة غدًا، تسود شبورة ونشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أما جنوب الصعيد وجنوب سيناء ووسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون الجو مشمس.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 32 والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16

المنوفية العظمى 32 والصغرى 17

دمنهور العظمى 30 والصغرى 17

مطروح العظمى 22 والصغرى 15

سيوة العظمى 31 والصغرى 15

بورسعيد العظمى 25 والصغرى 17

دمياط العظمى 26 والصغرى 16

الزقازيق العظمى 32 والصغرى 16

المنصورة العظمى 31 والصغرى 17

الإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 17

السويس العظمى 33 والصغرى 18

العريش العظمى 24 والصغرى 16

رفح العظمى 25 والصغرى 15

نويبع العظمى 33 والصغرى 20

طابا العظمى 30 والصغرى 19

كاترين العظمى 26 والصغرى 9

الطور العظمى 26 والصغرى 18

شرم الشيخ 30 والصغرى 22

الغردقة العظمى 32 والصغرى 22

مرسى علم العظمى 32 والصغرى 21

الفيوم العظمى 33 والصغرى 15

بني سويف العظمى 33 والصغرى 16

المنيا العظمى 34 والصغرى 17

أسيوط العظمى 35 الصغرى 18

سوهاج العظمى 36 والصغرى 20

قنا العظمى 37 والصغرى 21

الأقصر العظمى 38 والصغرى 22

أسوان العظمى 39 والصغرى 23