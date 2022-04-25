جراحة وعاهة بالعين.. التفاصيل الكاملة لتعدي شقيقين على طبيب بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور صلاح زغلول مدير مستشفى سيدي سالم المركزي في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن التفاصيل الحقيقية الخاصة لواقعة اعتداء شقيقين على طبيب بقسم العناية بالمستشفى، بعد وفاة والدهما، ورصد حالته الصحية جراء الاعتداء عليه منهما.

قال مدير المستشفى إن والد الشابين المشكو في حقهما يبلغ من العمر 60 عامًا، وصل إلى المستشفى مصابًا بتوقف في عضلة القلب، ووفق ذلك جرى التعامل معه طبيًا من خلال أطباء العناية، ولكن دون استجابة لوصوله متوفيًا.

لفت مدير المستشفى إلى أن طبيب العناية أحمد محمد عبدالعال، المعتدي عليه من الشقيقين، أبلغ أولاد المتوفي بوفاته، فاعتديا عليه بالضرب، محدثين إصابته بنزيف بالعين وجرح تهتكي بالحاجب وآخر بالجفن، وفقد جزء من جلد الجفن، وارتجاج بالمخ، وتهشيمهما لسرير بالعناية.

وقال إن الأمر تطلب دخول الطبيب المعتدي عليه لغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، والرأي الطبي حدوث عاهة في عين الطبيب، وإدارة المستشفى تتابع التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة.

وكانت مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفرالشيخ ألقت القبض على الشقيقين، متهمين بالتعدي على طبيب العناية بمستشفى سيدي سالم المركزي، محدثين إصابته المذكورة.​