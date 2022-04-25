حزب الكرملين يقرر توسيع نطاق قانون "الوكلاء الأجانب"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلن حزب روسيا الموحدة، وهو الحزب السياسي الذي أنشئ لدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطط لتشديد القانون المثير للجدل الخاص بـ "الوكلاء الأجانب" في قمعه المتنامي للمعارضين في البلاد.

وكتب قاسيلي بيسكاريوف، وهو عضو بالحزب الحاكم على تطبيق تليجرام أن نسخة جديدة من القانون تم تقديمها للمجلس التشريعي الروسي اليوم الاثنين.

وبموجب مشروع القانون الجديد يصبح مصطلح "الوكيل الأجنبي" قابلا للتطبيق بشكل أوسع.

يذكر أنه في الوقت الحاضر يكون لزاما على المنظمات غير الحكومية والمنافذ الاعلامية وحتى الصحفيين الفرادى إظهار تصنيف "وكيل أجنبي" على كافة المطبوعات في حال تلقيهم أموال من خارج روسيا.

ومستقبلا سيكون اتهام شخص ما بأنه واقع "تحت نفوذ أجنبي" كافيا لاكتساب شخص ما الصفة.

وطبقا لمشروع القانون يمكن لدولة أجنبية أو منظمة دولية التأثير على شخص ما في روسيا" من خلال الإكراه أو الاقناع".

ويتعين على الصحفيين والمنافذ الاعلامية الذين يشملهم القانون تقديم مطبوعاتهم مع تحذير من أن المادة من إنتاج "وكيل أجنبي".

كما أن المشمولين بالقانون لن يعد يسمح لهم بتنظيم اجتماعات عامة أو التدريس أو المشاركة في مناقصات عامة أو تلقي دعم مالي.