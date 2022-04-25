إيلون ماسك: "تويتر" ستكون منصة لتعزيز الثقة وستتصدى لأي تضليل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على صفقة استحواذه على شركة "تويتر" التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق اليوم، قائلاً، إن "تويتر" ستكون منصة لتعزيز الثقة وستتصدى لأي تضليل، مضيفًا: "سنعمل على جعل تويتر أفضل مما سبق عبر تقديم منتجات جديدة وتقنيات حديثة" حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان البيت الأبيض، أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر مرارا عن مخاوفه بشأن سلطة منصات التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر، وذلك بعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منصة "تويتر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بشأن استحواذ إيلون ماسك على منصة "تويتر" إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.

هذا وأعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها، مقابل حوالي 44 مليار دولار.

وبمجرد اتمام الصفقة، ستصبح تويتر شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، بحسب البيان الصادر عنها.

وقال بريت تايلور رئيس مجلس الإدارة المستقل لشركة تويتر إن مجلس الإدارة "أجرى تقييما عقلانيا شاملا لعرض إيلون، مع التركيز على القيمة واليقين والتمويل".

كان إيلون ماسك مالك ومؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا قد قدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم تويتر، التي لم يمتلكها حتى الآن. ومن المتوقع اتمام الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة تويتر بالإجماع، خلال العام الحالي، بعد الحصول على موافقة المساهمين.