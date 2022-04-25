الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهم الغرب بـ "محاولة تدمير بلاده من الداخل"

المنامة - ياسر ابراهيم - حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الروس على البقاء متحدين، واتهم الحكومات الغربية بمحاولة تدمير البلاد من الداخل.

وقال إن وكالات أجنبية، خاصة وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، كانت تخطط لشن هجمات مروعة.

وأضاف بوتين في اجتماع سنوي للمدعين العامين في روسيا إن الولايات المتحدة وأوروبا تمارسان نوعا غريبا من الدبلوماسية بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

واشتكى مما سماه عدوان العقوبات على روسيا، لكنه أصر على أن الشركات في بلاده تعمل بشكل جيد.

وفي تطور آخر، قالت روسيا الاثنين إنها ستطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية في موسكو إن هذه الخطوة تأتي ردا على أمر ألمانيا قبل ثلاثة أسابيع 40 مسؤولا في السفارة الروسية في برلين بمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن طرد هؤلاء المسؤولين جاء ردا على اكتشاف مقابر جماعية في بوتشا شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

في هذه الأثناء، أعلنت روسيا الاثنين وقف إطلاق النار بدءا من الساعة 11 صباحا، بحسب توقيت غرينتش، في مصنع الصلب المحاصر الذي يتعرض لقصف شديد في مدينة ماريوبول الساحلية، للسماح للمدنيين بالمغادرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بإمكان المدنيين مغادرة موقع آزوفستال لأي اتجاه يختارونه. لكن السلطات الأوكرانية قابلت ذلك بارتياب.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، لبي بي سي إن إجلاء المدنيين يجب أن يكون مدعوما بضمانات دولية.

ومن المتوقع أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع.

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان استقلا الأحد قطارا من بولندا إلى كييف، والتقيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين.

واستغرق الاجتماع - بحسب مسؤول أمريكي - ثلاث ساعات ، أو أكثر من ضعف الوقت المخصص له.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن روسيا تخفق في تحقيق أهدافها الحربية في أوكرانيا.

وأضاف أن الوفد الأمريكي رأى الناس في شوارع كييف، ورأى أن المدينة انتصرت في المعركة.

وأعلنت الولايات المتحدة أثناء زيارة الوفد عن أكثر من 700 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، من بينها أسلحة متطورة.

وقالت وزارة الخارجية أيضا إن الدبلوماسيين الأمريكيين سيبدأون في العودة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقال بلينكن في وقت سابق على تويتر، في الوقت الذي طغى فيه القتال في شرق أوكرانيا على الاحتفالات الدينية بعيد الفصح الأرثوذكسي: "لقد ألهمنا صمود المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا في مواجهة الحرب العدوانية الوحشية التي شنها الرئيس بوتين".

(وكالات)