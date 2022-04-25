البيت الأبيض “قلق” بعد شراء ماسك “تويتر”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 دقائق

رفض البيت الأبيض التعليق اليوم الإثنين على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض “قلقنا ليس جديدا”، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.

ومضت تقول “تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة”.

لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.

فاز إيلون ماسك اليوم الاثنين باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وقال ماسك في بيان “حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هي الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية.”

وصعدت أسهم تويتر حوالي ستة بالمئة عقب أنباء الاتفاق.