الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في شهر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

هبطت أسهم شركات السلع الأولية ستة بالمئة اليوم الاثنين لتقود انخفاضات حادة في مؤشرات الأسهم الأوروبية، إذ ألقت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في الصين وزيادات سريعة في أسعار الفائدة الأمريكية على أجواء تفاؤل أثارتها نتائج انتخابات الرئاسة في فرنسا.

ومع اقبال المستثمرين على التماس الآمان في السندات هبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.8 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار.

وجاءت القطاعات المنكشفة على الصين، مثل التعدين والنفط والغاز والسلع الفاخرة، بين أكبر الخاسرين مع تنامي المخاوف بأن بكين على وشك أن تنضم إلى شنغهاي في فرض إغلاقات مرتبطة بالجائحة.

وشهدت أسهم شركات التعدين الأوروبية أسوأ جلسة لها في عامين مع هبوط أسعار المعادن الصناعية بفعل القلق حيال انحسار الطلب من أكبر مستهلك للمعادن في حين تراجعت أسهم شركات النفط والغاز 4.8 بالمئة.

وانخفضت أسهم بنكي اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد، وهما أيضا منكشفان على ضعف الصين، 4.1 بالمئة و3.5 بالمئة على الترتيب. وأغلق مؤشر أسهم البنوك الأوروبية منخفضا ثلاثة بالمئة.

وقفز مؤشر تقلبات سوق الأسهم في منطقة اليورو فوق 30 نقطة للمرة الأولى في حوالي أسبوعين.