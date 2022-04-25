شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 44 مليار دولار .. إيلون ماسك يشتري تويتر / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز إيلون ماسك اليوم الاثنين باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدا الأسبوع الماضي غير مؤكد، قد تسارعت في مطلع الأسبوع بعد أن زود ماسك مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه.

وتحت ضغط، بدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.

وينهي الاتفاق مسيرة تويتر كشركة عامة منذ طرها العام الأولي في 2013 .

وصعدت أسهم تويتر حوالي ستة بالمئة عقب أنباء الاتفاق.