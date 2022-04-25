ماسك يشتري 'تويتر' مقابل 43 مليار دولار

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن شركة "تويتر" وافقت على الشروط والأحكام التي وضعها ماسك، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحد من "ملحمة دامت شهورا شهدت قيام ماسك بالاستحواذ على حصة تبلغ 9.2% من "تويتر" وتوجيه موجة من الانتقادات إلى مجلس إدارة الشركة، ورفض فرصة للانضمام إلى مجلس الإدارة، وثم الإعلان عن عرض بقيمة 54.20 دولارا للسهم".وقبل وقت قليل، ألمح ماسك إلى التوصل إلى اتفاق مع الشركة، وكتب في تغريدة: "آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير".

هذا وذكرت معلومات أخرى، بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وهناك احتمالية لانهياره في أي لحظة.

ولكن إذا تم توقيع الصفقة، فمن المحتمل أن يُجري ماسك بعض التغييرات على منصة التواصل الاجتماعي، بعد أن قدم العديد من التلميحات في الأشهر الأخيرة حول نواياه.