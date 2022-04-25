شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التحرير الفلسطينية ترفض المساس بخدمات "الأونروا" بعد تصريحات لمفوضها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها ترفض أي مساس بالوظائف والخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تصريحات لمفوضها العام فيليب لازاريني، تحدث فيها عن خيار نقل بعض صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى في الأمم المتحدة.

