بوتين يتحدث عن تخطيط أجهزة استخبارات غربية لشن هجمات في روسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين في بلاده أن يظلوا متحدين وأن يحافظوا على التماسك الإجتماعي خلال الحرب بين بلاده وأوكرانيا، متهما الحكومات الغربية بمحاولة زرع بذور تدمير البلاد من الداخل.

وقال بوتين، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لرابطة المدعين العامين في روسيا نقلتها "بي بي سي"، إن أجهزة استخبارات أجنبية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، "تخطط لتنفيذ هجمات مروعة في روسيا".

وقال الرئيس الروسي إن الولايات المتحدة وأوروبا تمارسان "نمطاً غريبًا" من الدبلوماسية يسمح بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وندد فلاديمير بوتين بوابل العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا ، مصراً في الوقت ذاته على أن العمل في الشركات والمشروعات القومية على ما يرام ويسير بشكل جيد.