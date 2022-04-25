شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": تعمير سيناء يعزز من استقرار الأمن وتوفير حياة كريمة لأهاليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال وأبطال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، مؤكدا أنها ستظل ملحمة شعبية خالدة بين الجيش والشعب لا تغيب عن أذهان المصريين، بما تبعثه من رسائل هامة للعزة والكرامة والإصرار على استرداد الأرض كاملة واستعادة سيادة الوطن والتي مهدت بدورها لمرحلة جديدة من أجل تعمير سيناء الغالية.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن سيناء والتي تمثل بقعة هامة من أرض الوطن، تعرضت لحروب كثيرة على أراضيها ولكن قواتنا المسلحة حققت انتصارًا عظيما في مواجهتها ودحر الأرهاب واقتلاعه من جذوره، وأعادت الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز، لتنطلق المشروعات القومية على طريق تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وشدد "حموده" أن الدولة عهدت لخوض حربين في وقت واحد وهي حرب البناء والإرهاب لتنطلق العديد من المشروعات القومية، وذلك إيمانا بأن التعمير والتنمية يمثلان فرصة هامة للقضاء على الإرهاب بتوفير حياة آمنة وكريمة لأهالي المنطقة ورفع الوعي، موضحا أن الوصول باستثمارات بلغت 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات الماضية تؤكد مدى أهمية تلك المنطقة والحرص على تنميتها ووضعها في بؤرة الخطط التنموية والتى تنوعت بين تطوير شبكة الطرق وإتاحة المزارع السمكية، والارتقاء بالخدمات وتوفير فرص عمل للشباب .

وأوضح أن كل ذلك سيعزز من استقرار الأمن في تلك المنطقة الهامة والحيوية، قائلا: "أرض الفيروز كانت معرضة للتهميش والعزلة، وبدأت الدولة بمد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية".