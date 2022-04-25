روسيا تطرد 40 دبلوماسياً ألمانياً

25 أبريل , 2022 موسكو: أعلنت روسيا 40 دبلوماسياً ألمانياً "أشخاصاً غير مرغوب فيهم" وأصدرت أمراً بطردهم. وقالت الخارجية الروسية اليوم الإثنين إنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى السفير الألماني في موسكو للإعراب عن الاحتجاج على السياسة غير الودية لبرلين وطرد 40 دبلوماسياً روسياً في أوائل نيسان (أبريل) الجاري.

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