كاميرا آيفون 14 برو لن تسمح لك بتصوير القمر

نيويورك: تستعد أبل هذا العام لطرح مجموعة أخرى من هواتف آي فون، مع طرازات آي فون 14 برو وآي فون 14 برو ماكس التي تركز على الكاميرا.

وفي حين أن الكاميرا كانت بالفعل محور تركيز في العام الماضي، إلى جانب عمر البطارية المذهل على آي فون 13 برو ماكس، فإن هذا العام يكون مميزًا إلى حد ما بالنسبة لشركة أبل.

وستحصل هواتف آي فون 14 برو وآي فون 14 برو ماكس على كاميرات أساسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل، في حين أنه لا يوجد شيء جديد تمامًا حول قفزة دقة الكاميرا في عالم أندرويد، سيكون هذا تغييرًا طال انتظاره لشركة ومستخدميها.

وسيحصل هاتف آي فون 14 برو على أول ترقية لدقة الكاميرا منذ عام 2015، عندما قفزت أبل من دقة كاميرا 8 إلى 12 ميغابيكسل. وسيكون العام 2022 هو العام الذي تتحول فيه أبل إلى دقة كاميرا أساسية 48 ميغا بيكسل على آي فون 14 برو وآي فون 14 برو ماكس، مع القدرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة

8K

ولكن أيضًا الاستفادة من تجميع البكسل وحتى إنتاج محتوى يمكن في النهاية يمكن مشاهدته باستخدام سماعة الرأس للواقع الافتراضي من أبل، بحسب موقع فون أرينا.

ورغم ذلك، لن يحصل الهاتفان المذكوران على كاميرات تكبير بعيدة المدى. وفي حين وصلت كاميرات التكبير والتصغير إلى الهواتف الحديثة منذ عام 2019، مع تكبير بصري بقيمة

10x

والتكبير الهجين والسوبر زوم ولقطات القمر، إلا أن هواتف أبل المنتظرة لن تحصل على هذه الميزة، أي أنك لن تكون قادراً على تصوير القمر بدقة كما هو الحال مع هواتف غالاكسي.

ومن الناحية الفنية لا يوجد ما يمنع أبل من دمج عدسة بريسكوب جديدة تمامًا للتقريب بعيد المدى، لكن هذا سيؤدي إلى إنتاج كاميرا غير ملهمة في سلسلة هواتف آي فون 15 لعام 2023، وهو أمر تحاول أبل تجنبه. و من المؤكد أن شركة آبل لا تريد أن تجد نفسها في موقف يخرج فيه تيم كوك على خشبة المسرح ليقول "ليس لدينا شيء جديد".