العياشي العجرودي: سيكون للديمقراطية النقطة النهائية مرّة جديدة

باريس: قال رجل الأعمال والمهندس الابتكاري محمد العياشي العجرودي ومؤسس الحزب الجديد «الجميع من أجل فرنسا» إنّه «على الرغم من أو معظم بلادنا امتنعت عن التصويت، صوّت معظم المقترعين ضدّ اليمين المتطرّف».

وأضاف: «ومع ذلك، علينا استخلاص بعض الدروس من هذه التجربة. لم يعد من الممكن أن تجذب الخطابات الشعبية والعنصرية فئة من الشعب».

وتابع: «لم يعد ممكنًا ألا يجد شبابنا وشباتنا نفسهم في الخيارات المقترحة عند الانتخابات. لم يعد إلا ضروريًا أن نواجه الواقع، واقع أن علينا إشعال شعلة الأمل لمستقبل المواطنين الفرنسيين. أنا سعيدٌ الليلة من أجل فرنسا لكنني لا أخفي عنكم قلقي بشأن مستقبلها».

إلى ذلك، دعا العياشي العجرودي «كل القوات السياسية والديمقراطية إلى تقديم اقتراحات منسقة ومقبولة للمواطنين لكي يجد الأشخاص الذين امتنعوا عن التصويت نفسهم في خيار الانتخابات التشريعية الآتية»، لافتاً إلى أن «التحدي القادم يكمن في إنهاض فرنسا بل أيضًا في إعطاء الفرنسيين والفرنسييات فرصة الإضطلاع والسماح لهم بأن يكونوا جهات فعّالة للمستقبل. لذلك سنتابع بدقة القرارات الآتية لرئيس الجمهورية الذي انتخب الليلة آملين أن يكون هو أيضًا قد استخلص الدروس من هذه الإنتخابات الرئاسية 2022».

وختم: «أتمنّى مرّة جديدة أن نتمكّن من إحراز تقدّم في ما يتعلّق بالوحدة من أجل فرنسا شقيقة وسلمية».