أوكرانيا: روسيا تستهدف السكك الحديدية لقطع إمدادات الأسلحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 7 دقائق

قالت قيادة الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن روسيا تحاول قصف البنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا من أجل تعطيل إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية.

وأضافت في منشور على فيسبوك “إنهم يحاولون تدمير طرق الإمداد بالمساعدات العسكرية من الدول الشركاء. للقيام بذلك، يركزون الضربات على خطوط السكك الحديدية”.

ضرب محطات القطارات

نقل التلفزيون الأوكراني عن شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة قولها إن خمس محطات قطارات تعرضت لهجمات في غرب ووسط أوكرانيا اليوم الاثنين، وسقط عدد غير محدد من الضحايا. وقال أولكسندر كاميشين رئيس الشركة إن الهجمات وقعت في غضون ساعة.

وأعلنت السلطات تحذيرا طويلا غير معتاد من الضربات الجوية في أنحاء البلاد كلها لمدة ساعتين صباح الاثنين.

وعبر الحدود في منطقة بريانسك الروسية بالقرب من شمال شرق أوكرانيا، تكافح السلطات حريقا هائلا في مخزن للوقود.

ولم يربط أي من الجانبين الحريق بالحرب علنا، لكن روسيا اتهمت أوكرانيا بشن هجوم بطائرة هليكوبتر في تلك المنطقة الأسبوع الماضي. وأظهرت صور لم يتم التحقق منها على الإنترنت انفجارا مفاجئا، وأظهرت صور أخرى حرائق في موقعين منفصلين في وقت واحد. وفي السابق، رفضت أوكرانيا التعليق على اتهامات بشن ضربات عبر الحدود أو نفتها.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو أحبطت محاولة عملاء أوكرانيين مدعومين من الغرب لاغتيال صحفي روسي رفيع المستوى. وقال جهاز الأمن الاتحادي إنه ألقى القبض على مجموعة كانت تخطط لقتل فلاديمير سولوفيف، وهو مقدم برنامج حواري في المحطة الرئيسية بالتلفزيون الرسمي الروسي وأحد أبرز الأصوات الداعمة للغزو.

ونفى جهاز الأمن الأوكراني اليوم الاثنين أي مخطط لقتل سولوفيف