روسيا تعلن طرد 40 دبلوماسيا ألمانياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

ردا على خطوة مماثلة اتخذتها برلين في وقت سابق، أعلنت روسيا أنها قررت طرد 40 موظفا ألمانيا يعملون في أراضيها، واعتبرتهم شخصيات غير مرغوب فيها.

كما أكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الاثنين سفير برلين لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، وأعربت له عن “احتجاجها الشديد على القرار غير الودي بشكل صارخ الذي اتخذته الحكومة الألمانية في الرابع من نيسان لإعلان 40 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا شخصيات غير مرغوب فيها”.

كما ذكر البيان أن الجانب الروسي خلال الاجتماع أشار إلى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك التي بررت الإجراء الأخير بـ”ادعاء كاذب عن ممارسة هؤلاء الموظفين أنشطة تستهدف تقويض حرية ألمانيا، ووصفت الخارجية الروسية تصريحات بيربوك بأنها “غير مقبولة”.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في 4 نيسان الحالي، طرد 40 دبلوماسياً روسياً في البلاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الحكومة قررت إعلان عدد كبير من أعضاء السفارة الروسية أشخاصاً غير مرغوب فيهم حيث كانوا يعملون هنا في ألمانيا كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا”.

يذكر أن العديد من الدول الغربية والأوروبية طردت نحو 300 دبلوماسي روسي منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وردت روسيا بالمثل على عدد من هذه الخطوات.