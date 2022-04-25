مالديني: الفوز الاسكوديتو سيكون استثنائي

وقال باولو مالديني، في تصريحات نشرتها صحيفة "توتو ميركاتو"،: "الهدف هو بذل قصارى جهدنا، بصراحة يجب أن نحافظ على روح التضحية".

أضاف:"لا يمكن الاستهتار بهذا اللقب واعتباره هدف تافه، في السنوات ال 20 الماضية فاز ميلان بلقبين سكوديتو فقط، ستكون نتيجة مذهلة”.

