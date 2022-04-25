شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغنوشي يُقر بمسؤولية "النهضة" عن جزء من الأزمة التي تعيشها تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر رئيس حركة ”النهضة“ في تونس، راشد الغنوشي، خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، بمسؤولية الحركة الإسلامية عن جزء من الأزمة التي تعيشها البلاد.



وطالب الغنوشي في المقابلة مع صحيفة ”لوفيغارو“، ”بتنظيم انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية في غضون الأشهر الستة المقبلة، مع عودة البرلمان بمهام محددة، مثل صياغة قانون الانتخابات وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وغيرها“.