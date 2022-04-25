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الغنوشي يُقر بمسؤولية "النهضة" عن جزء من الأزمة التي تعيشها تونس

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر رئيس حركة ”النهضة“ في تونس، راشد الغنوشي، خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، بمسؤولية الحركة الإسلامية عن جزء من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وطالب الغنوشي في المقابلة مع صحيفة ”لوفيغارو“، ”بتنظيم انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية في غضون الأشهر الستة المقبلة، مع عودة البرلمان بمهام محددة، مثل صياغة قانون الانتخابات وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وغيرها“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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