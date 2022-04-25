روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، 40 من الموظفين الدبلوماسيين الألمان "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، ردا على طرد برلين نفس العدد من الدبلوماسيين الروس.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إنها اتخذت القرار بعدان أعلنت ألمانيا في الرابع من أبريل أن "عددا كبيرا" من المسؤولين في السفارة الروسية في برلين "غير مرغوب فيه".

وأورد البيان أن سفير ألمانيا في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية، وسلم مذكرة تفيد أن "40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا اعتبروا أشخاصا غبر مرغوب فيهم"، وهو مصطلح دبلوماسي يعني الطرد.

وتأتي الخطوة الروسية في ظل تصاعد المعركة بين موسكو والغرب إثر الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، الذي انطلق يوم 24 فبراير الماضي.