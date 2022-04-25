انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. حل البرلمان ومشروع العقبة وهجمات تركيا وإيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الاطار والتيار يرفضان حل البرلمان , والكرد يرهنون حسم خلافاتهم بتوافق البيت الشيعي.
= الكشف عن ضغوط لتمرير مشروع العقبة , واتهامات لحكومة الاقليم بتهريب النفط.
= اصحاب مشاريع الدواجن يتظاهرون أمام الخضراء , ونواب يطالبون الحكومة بدعم المنتج الوطني.
= بغداد تبحث ردا سياسيا وعسكريا على هجمات تركيا وايران , وتؤكد على تحصين الحدود مع سوريا.
= اصحاب مشاريع الدواجن يتظاهرون أمام الخضراء , ونواب يطالبون الحكومة بدعم المنتج الوطني.