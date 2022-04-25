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تابعوا في نشرة السومرية.. حل البرلمان ومشروع العقبة وهجمات تركيا وإيران

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بغداد - ياسين صفوان - = الاطار والتيار يرفضان حل البرلمان , والكرد يرهنون حسم خلافاتهم بتوافق البيت الشيعي.
= الكشف عن ضغوط لتمرير مشروع العقبة , واتهامات لحكومة الاقليم بتهريب النفط.

= بغداد تبحث ردا سياسيا وعسكريا على هجمات تركيا وايران , وتؤكد على تحصين الحدود مع سوريا.

= اصحاب مشاريع الدواجن يتظاهرون أمام الخضراء , ونواب يطالبون الحكومة بدعم المنتج الوطني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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