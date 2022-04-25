رئيس القضاء يبحث مع امتداد معالجة قضايا متظاهري ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع نواب من حركة امتداد، معالجة القضايا الخاصة بمتظاهري محافظة ذي قار ضمن الاطر والسياقات القضائية والقانونية.
وقال القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بعدد من اعضاء مجلس النواب من حركة امتداد كل من علاء الركابي وفلاح الهلالي و داوود العيداني و نداء الكريطي و محمد نوري".
وبحث اللقاء، "معالجة القضايا الخاصة بمتظاهري محافظة ذي قار ضمن الاطر والسياقات القضائية والقانونية".
وبحث اللقاء، "معالجة القضايا الخاصة بمتظاهري محافظة ذي قار ضمن الاطر والسياقات القضائية والقانونية".