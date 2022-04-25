انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يبحث مع امتداد معالجة قضايا متظاهري ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع نواب من حركة امتداد، معالجة القضايا الخاصة بمتظاهري محافظة ذي قار ضمن الاطر والسياقات القضائية والقانونية.