انت الان تتابع خبر زيدان وسفير فلسطين يبحثان القضايا القانونية الخاصة بالفلسطينيين في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير الفلسطيني لدى بغداد، القضايا القانونية الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في العراق.
وقال القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن زيدان "استقبل اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ السفير الفلسطيني احمد عقل".
وبحث اللقاء، وفق البيان، "القضايا القانونية الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في العراق".
وبحث اللقاء، وفق البيان، "القضايا القانونية الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في العراق".