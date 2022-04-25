زيدان وسفير فلسطين يبحثان القضايا القانونية الخاصة بالفلسطينيين في العراق

وقال القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن زيدان "استقبل اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ السفير الفلسطيني احمد عقل".

وبحث اللقاء، وفق البيان، "القضايا القانونية الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في العراق".

