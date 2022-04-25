شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: حرب أوكرانيا لحظة فارقة في أزمة المناخ العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

رأى تقرير إخباري، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل لحظة فارقة بالنسبة لأزمة المناخ، حيث تسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المتصاعد إلى أزمة قصيرة الأمد في بعض العواصم الغربية.



وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، يوم الإثنين، إن ”مخاوف الانكماش الاقتصادي أجبرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على التزام الحرص الشديد في مسألة التخلي عن النفط والغاز الروسيين“.

وأضافت الصحيفة أنه ”في ظل الذعر من انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع أولوية لخفض أسعار البنزين؛ وهو ما يثير غضب أنصار البيئة، الذين يخشون من تراجع بايدن عن تعهداته“.