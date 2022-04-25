انخفاض الطلب على القروض بضمان شهادة 18% في بنكي الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال موظفو خدمة العملاء في بنكي الأهلي ومصر إن الطلب على القروض بضمان شهادة 18% تراجع بسبب زيادة سعر الفائدة وقصر آجال الشهادة على عام واحد فقط.

وحدد بنكا الأهلي ومصر الاقتراض بضمان الشهادة ذات سعر الفائدة 18% بزيادة 2% فوق عائد الشهادة لتصبح إجمالي 20% سنويا متناقصة، وهو ما يجعل عبء القرض مرتفعًا على العميل بحسب مسؤولي خدمة العملاء.

وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال مسؤولون بخدمة العملاء في بنكي مصر والأهلي المصري في وقت سابق، إن البنكين قررا بشكل مفاجئ رفع الفائدة على الاقتراض بضمان شهادة الادخار 11% بزيادة 7% عن عائد الشهادة لتكون الفائدة بضمان الشهادة 18% بدلا من 13% في وقت سابق.

وتتيح البنوك للعملاء من الأفراد الحصول على قروض بضمان أوعيتهم الادخارية مثل الشهادات ولكن بفارق فائدة فوق سعر الفائدة على عائد الشهادات يتحملها العميل.

ويصل القرض بضمان الشهادات في بنكي الأهلي ومصر إلى 90% من إجمالي قيمتها، ولا يجوز كسرها إلا بعد سداد آخر قسط في القرض للبنك حسب الاتفاق الموقع عليه العميل مع البنك.

وارتفعت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% خلال 33 يوما من طرحها في بنكي الأهلي المصري ومصر بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى 586 مليار جنيه، بحسب مسؤولين في البنكين لمصراوي في وقت سابق.