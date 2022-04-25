صور.. حدائق السويس خالية من المواطنين في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

سيطر الهدوء على الكورنيش والحدائق المفتوحة في محافظة السويس، يوم شم النسيم، وذلك بسبب الصيام، ورغبة المواطنين في الخروج بعد عصر اليوم مع انكسار حرارة الشمس.

وساد طقس حار على أرجاء محافظة السويس وبلغت درجة الحرارة العظمى 32 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، لذلك يفضل كثير من المواطنين الخروج عصرا مع انكسار حرارة الشمس.

ويحرص أبناء السويس على قضاء عطلة شم النسيم في الحدائق المفتوحة خاصة الحديقة الفرنساوي والتي تضم أشجار من عمر حفر قناة السويس، حيث جرى إنشاؤها تتوسط استراحات الفرنسيين قرب المجرى الملاحي للقناة.

كما يستمتع أهالي السويس بقضاء الوقت على ممشى بورتوفيق" ممشي السوايسة " حاليا، والذي يوفر مساحات خضراء واسعة امتداد الطريق المؤدي كورنيش السويس.

وشهدت القرى السياحية والفنادق بالسخنة نسبة إشغال منخفضة أقل من 20% في يوم شم النسيم، أما شاليهات اليوم الواحد والتي يؤجرها ملاطها في القرى السياحية، فشهدت رواج نسبي وإقبال ملحوظ اليوم، نظرا لسعرها المنخفض مقارنة بالغرف الفندقية.