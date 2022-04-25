صور.. محافظ أسيوط يتفقد سير العمل في مستشفى أبو تيج النموذجى خلال شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مستشفى أبوتيج النموذجي وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية بها بمناسبة حلول أعياد الربيع وشم النسيم.

وتفقد محافظ أسيوط، قسم الاستقبال بمستشفى أبوتيج النموذجى واستمع الى شرح من الأطباء المشرفين على المستشفى بمراحل دخول المريض المستشفى والتعامل معه منذ دخوله المستشفى والخدمات المقدمة لهم؛ مؤكدا على تزويد كافة المستشفيات الاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعزل بالإضافة إلى الجاهزية التامة وخاصة خلال الأعياد والاحتفالات.

تابع المحافظ سير العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى والتقى ببعض المرضى واطمأن على حالتهم الصحية وجودة الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى، واستمع إلى إشادة المرضى بالأطقم الطبية بقسم الغسيل الكلوي وحسن المعاملة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على تكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة لمتابعة سير وانتظام العمل وتواجد الاطقم الطبية وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية وعمل تقارير مستمرة عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية؛ مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.

وأضاف المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أية حالات خلال فترة الإجازات والأعياد ، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الأدوية والأمصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل أية حالات مرضية الى اقرب مستشفى ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق.