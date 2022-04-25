موسكو تحذّر واشنطن: إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيفاقم الوضع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 2:19 مساءً

في وقت يواصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مناشدته لزعماء الدول الغربية لإمداد كييف بالأسلحة والمعدات الثقيلة، حذّرت موسكو واشنطن من إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وأوضح أناتولي أنطونوف سفير روسيا في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية أننا “شددنا على عدم قبول هذا الوضع الذي تُغرق فيه الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة وطالبنا بإنهاء ذلك”.

وأضاف: “موسكو بعثت بمذكرة دبلوماسية إلى واشنطن تعبر عن دواعي قلق روسيا”، مشيرا الى أن “من شأن مثل هذه الإمدادات من الأسلحة من الولايات المتحدة أن تفاقم الوضع وتزيد المخاطر التي ينطوي عليها الصراع”.

مساعدات بقيمة 713 مليون دولار

واجتمع وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف في وقت متأخر أمس الأحد وتعهدا بمساعدات جديدة قيمتها 713 مليون دولار لحكومة زيلينسكي ودول أخرى في المنطقة تخشى من وقوع عدوان روسي عليها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها 800 مليون دولار ووسع نطاق الأسلحة التي تتلقاها أوكرانيا لتشمل المدفعية الثقيلة.