فيديو.. عواصف ترابية تجتاح الوادي الجديد.. والمحافظة تعلن الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، هبوب رياح مثيرة للغبار العالق والأتربة تسببت في ضعف مستوى الرؤية الأفقية والرأسية خاصة على الطرق السريعة، فيما سجلت درجة الحرارة 35 درجة، وسرعة الرياح 19 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة 11%.

ووجه المحافظ، برفع حالة الاستعداد بكافة المراكز وتفعيل غرف العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، ومتابعة حالة الطرق ورفع تراكم الرمال خاصة بالطرق السريعة، كما أهاب المحافظ المواطنين توخي الحذر وتقليل الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين، من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية تمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد، جميع المواطنين من السير أسفل اللوحات الإعلانية بجوار المنازل القديمة والمتهالكة وبجوار الأشجار، تجنبا لانهيارها أثناء تواجد وسير المواطنين حفاظا على سلامة جميع المواطنين، وكذلك حذرت المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا لحدوث حوادث الصعق الكهربائي أو انقطاع الأسلاك نتيجة العواصف الترابية.

كما واصلت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية وذلك بالتزامن مع احتفالات شم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إن الحملات التموينية مستمرة بالأسواق المختلفة والمحال التجارية والمخابز البلدي المدعم والحر، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها، ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها رفع أسعار السلع وضبط الأسعار، بالإضافة إلى ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار وكميات تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.

وأشار السيد، إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات لمتابعة الأسواق والمخابز خلال فترة الأعياد، وتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.

وفي سياق متصل، رفعت مديرية الصحة بالوادي الجديد، حالة الإستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية والتشديد على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ وخاصة فترة الأعياد.