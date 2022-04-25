تخفيضات 25%.. تفاصيل طرح "التموين" كعك وبسكوت العيد -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى؛ إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

وقال محمد كمال، مدير فرع مجمع عرابي بالمهندسين، إنه تم طرح علبة كعك مشكل عادي 1 كيلوجرام بسعر 70 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادي 2 كيلو بـ160جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادي 3 كيلو بـ235 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادي 4 كيلو بـ310 جنيهات، وعلبة كعك مشكل عادي 5 كيلو بـ490 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادي معبأ في علبة باغة شفاف "زنة 1.5 كيلو بـ120 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف عادي زنة 2 كيلو بـ170 جنيهًا وعلبة كعك مشكل شفاف عادي 3 كيلو بـ245 جنيهًا.

وأضاف كمال أنه يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 2 كيلو جرام بـ200 جنيه، وعلبة كعك "كرتون" مشكل مكسرات زنة 3 كيلوجرامات بـ300 جنيه، وكيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيهًا، وطرح كيلو الكعك السادة 75 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 110 جنيهات للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتي فور عادي 75 جنيهًا وبيتيفور لوكس 100 جنيه، بجانب طرح غريبة سادة 105 جنيهات للكيلو، وغريبة باللوز 105 جنيهات، وبيتي فور عادي 75 جنيهاً، وبيتي فور سابلية 100 جنيه للكيلو، وبيتي فور لوكس 100 جنيه.