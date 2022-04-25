فيديو.. إقبال متوسط على الحديقة النباتية لقضاء شم النسيم في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شهدت الحديقة النباتية بأسوان، والمعروفة بجزيرة النباتات اليوم الاثنين، إقبال متوسط من الأهالي للاحتفال بعيد شم النسيم بسبب الصيام.

وقال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة، أننا بدأنا الإستعداد لهذا اليوم منذ شهر وقمنا بإنهاء جميع أعمال الصيانة لمرافق الحديقة والتي تبلغ مساحتها 18 فدانًا.

وأضاف أن زيارة الحديقة تعد متعة لأنها تجمع بين 3 رحلات، رحلة نيلية للوصول إلى الحديقة والتي تقع في جزيرة وسط النيل، ورحلة لعشاق الطبيعة والأشجار للاستمتاع بأكثر من 720 نوعًا من النباتات النادرة الموجودة بالحديقة، وأخيرا رحلة ترفيهية حيث توجد أماكن لممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة.

وأوضح مدير عام الحديقة: مستعدون لاستقبال المواطنين الأسبوع المقبل، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.