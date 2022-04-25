فيديو.. أسرة ضحايا قرية أولاد ناصر تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قدم موقع الخليج 365 بثًا مباشرًا، اليوم الاثنين، من عزاء الـ5 أشخاص الذين ينتمون لعائلة آل تركي بنجع الشمندي بناحية قرية أولاد نصير بمحافظة سوهاج، والذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

وأفاد أقارب المتوفين أن أقاربهم الذين لقوا مصرعهم مقيمين بمحافظة البحيرة، وكانوا في طريقهم لتقديم واجب عزاء في أحد أفراد العائلة توفى مساء الجمعة الماضية أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية حادة أثناء مشاهدته الماتش ودفن صباح السبت، وأنهم تعرضوا لحادث تصادم سيارتهم الملاكي مع سيارة أخرى نقل بمقطورة.

وأضاف أقارب المتوفين الذين جلسوا في مقعد العائلة لاستقبال المعزين ورفضوا الظهور في البث المباشر أو ذكر أسمائهم، أنهم في صدمة حتى الآن منذ وصول نبأ الحادث لهم، رغم مرور حوالي يومين عليه، مشيرين إلى أن أثنان من أشقاء المتوفين "قائد السيارة وشقيقه" جاءوا من محافظة البحيرة بريًا عبر إحدى سيارات الأجرة، ووصلا قبل وصول نبأ الحادث للقرية بحوالي ساعتين، لتقديم العزاء في ابن عمهم الذي توفي.

وشيع أهالي قرية أولاد نصير والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة ينتمون لعائلة "آل تركي" لقوا مصرعهم في حادث تصادم، لمثواهم الأخير بمقابر العائلة.

وخرج الجثامين الـ5 في مشهد جنائزي مهيب بعد أداء صلاة الجنازة عليهم قبل آذان الفجر وسط بكاء وصراخ أقارب وأصدقاء وأسرة المتوفين.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجميعهم من أسرة واحدة، أمس السبت، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد.ف" 45 عامًا سائق ويقيم نجع الشمندي بناحية قرية أولاد نصير دائرة مركز شرطة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل بمقطورة قيادة "هاني. ع" 43 عامًا سائق ويقيم أسيوط.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولى، وشقيقه "فتحي" 55 عامًا عامل، "زوبة. م" 40 عامًا ربة منزل (زوجة الأول)، "فؤاد. ا" 23 عامًا عامل، "كريم. ا" 21 عامًا (نجلي الأول)، وإصابة كل من "محمود. م" 30 عامًا عامل (شقيق الثالثة)، "شيماء. ا" 18 عامًا طالبة (ابنة الأول) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجميعهم من أسرة واحدة.

جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى أخميم المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.