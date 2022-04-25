فيديو.. إقبال ضعيف على كورنيش النيل في قنا خلال شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أجرت عدسة موقع الخليج 365، اليوم الإثنين، جولة داخل منطقة كورنيش النيل، بمدينة قنا، تواكبا مع أعياد الربيع وشم النسيم وسط إقبال ضعيف للمواطنين، لارتفاع درجة الحرارة.

تفقد اللواء مسعد عبدالجليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، التعزيزات والخدمات الأمنية بكورنيش النيل، للاطمئنان على جاهزية القوات، لتأمين الاحتفالات وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

ولم يشهد نيل قنا أي نشاط يذكر للرحلات النيلية خلال النهار، ومن المتوقع أن تزداد أعداد المحتفلين خلال الفترة المسائية مع انكسار حدة الحرارة الشديدة.