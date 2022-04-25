روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول للسماح للمدنيين بالمغادرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

بعد مناشدات أممية عديدة لحل الأزمة الإنسانية القائمة في ماريوبول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستوقف الأعمال القتالية للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع الصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية من الساعة 1400 بتوقيت موسكو (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأشارت الوزارة الى أن المدنيين المحاصرين في مصنع آزوفستال يمكن أن يغادروا في أي اتجاه يختارونه.

كما طلبت الوزارة من كييف إصدار أوامر لقواتها للسماح للمدنيين في آزوفستال بالمغادرة عبر الممرات الأمنة.

اقتراح أوكراني

وكان مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اقترح أمس الأحد، 3 خطوات لحل الأزمة الإنسانية في مدينة ماريوبول الساحلية، التي سيطرت القوات الروسية على غالبيتها.

وبحسب مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، يتضمن المقترح الرئاسي الخطوات التالية:

– إعلان هدنة حقيقية لعيد الفصح في ماريوبول.

– توفير ممر انساني للمدنيين على الفور.

– الاتفاق على “جولة خاصة من المفاوضات” حتى يتم تبادل الجنود الأسرى.

كذلك، دعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا، أمين عوض، في وقت سابق الأحد إلى “وقف فوري” للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية “اليوم”.

وقال عوض في بيان إن “حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنا، على المحك في ماريوبول”.