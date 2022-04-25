الطوارئ الروسية:حريق في مستودع للوقود قرب الحدود الاوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 11:08 صباحًا

اندلع حريق في مستودع كبير للوقود في بلدة روسية قرب الحدود الأوكرانية، حسبما أعلنت السلطات الروسية دون أن تحدد أسبابه.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الإثنين إن “حريقًا اندلع في مستودع وقود في ترانسنفت بريانسك دروجبا في بريانسك”، البلدة الواقعة على بعد 150 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا، وتُستخدم كقاعدة لوجستية للقوات الروسية التي تقاتل على الأراضي الأوكرانية، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

أتى هذا الاعلان الرسمي بعد تقارير عدة أفادت باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منشأة لتخزين النفط في بريانسك، التي تقع على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو، وتعتبر المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا،ـ بحسب ما نقلت رويترز.

وكان مسؤولون روس أعلنوا يوم الخميس أن طائرات هليكوبتر أوكرانية قصفت مبان سكنية وأصابت سبعة أشخاص في تلك المنطقة.

فيما أكدت موسكو مراراً، منذ انطلاق عملياتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، أنها لن تتهاون مع أي تهديد يطال البلدات الحدودية، ومن ضمنها بطبيعة الحال تلك التي تشكل قواعد لوجستية لقواتها.

لاسيما أن الجيش الروسي يركز في الوقت الحالي جهوده على الشرق الأوكراني، حيث يسعى إلى السيطرة على اقليم دونباس، بعد سيطرته على مارويبول، ما يسهل على قواتها التنقل بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأسبوع الماضي أنها أطلقت المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية شرقا، واصفة اياها بالمهمة، ساعية إلى تحقيق نصر حاسم، خصوصا أن قواتها لم تتمكن من السيطرة على العديد من المدن الأوكرانية الكبرى، رغم مضي أكثر من شهرين على المعارك، بحسب ما أكد مسؤولون غربيون.