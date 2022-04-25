انت الان تتابع خبر طيران الجيش يدمر عجلة مفخخة لداعش في الانبار (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح للسومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية ووفق احداثيات دقيقة زودها الحشد الشعبي لطيران الجيش، تم تدمير عجلة مفخخة لعصابات داعش الإرهابية كانت تهدف عرقلة تقدم قطعات عمليات الارادة الصلبة".



واضاف مصلح ان "العجلة المفخخة كانت موضوعة عمدا في طريق القطعات لاستهداف القوات الأمنية لكن يقظة قواتنا مكنتنا من تدميرها".