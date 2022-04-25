الفنان المعتزل أدهم النابلسي ينشر أول 'تلاوة قرآنية' مرئية (فيديو)

ولقي مقطع الفيديو الذي شاركه الفنان الأردني المعتزل مساء أمس، انتشاراً كبيراً بين جمهوره ومحبيه.

وظهر النابلسي بالمقطع المتداول يقرأ فيه آيات من القرآن بصوت خاشع في استوديو مخصص للتسجيل الصوتي.

وكشف النابلسي في وقت سابق، عن حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم، وذلك من أحد المساجد في الأردن.

