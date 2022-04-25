انت الان تتابع خبر الفنان المعتزل أدهم النابلسي ينشر أول 'تلاوة قرآنية' مرئية (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شارك الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي جمهوره في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يُرتل آيات من الذكر الحكيم من "سورة الزمر".
ولقي مقطع الفيديو الذي شاركه الفنان الأردني المعتزل مساء أمس، انتشاراً كبيراً بين جمهوره ومحبيه.
وكشف النابلسي في وقت سابق، عن حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم، وذلك من أحد المساجد في الأردن.
وظهر النابلسي بالمقطع المتداول يقرأ فيه آيات من القرآن بصوت خاشع في استوديو مخصص للتسجيل الصوتي.
وكشف النابلسي في وقت سابق، عن حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم، وذلك من أحد المساجد في الأردن.