قصف إسرائيلي استهدف مواقع في جنوب لبنان

مقر لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) قرب بلدة مطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان (أ ف ب).

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة، مشيراً إلى أن المدفعية الإسرائيلية ردّت بإطلاق النار على أهداف في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي على "تويتر"، إنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل.