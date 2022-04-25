زيلينسكي يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا

25 أبريل , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، قائلاً إن ماكرون «صديق حقيقي». وكتب زيلينسكي على حسابه على تويتر «تهانينا للرئيس والصديق الحقيقي إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات». وأضاف «أتمنى أن يحقق إيمانويل ماكرون نجاحات جديدة لصالح الشعب الفرنسي. أقدّر دعم فرنسا وأنا مقتنع: أننا نسير معا لتحقيق انتصارات مشتركة جديدة! لأوروبا قوية وموحدة!».

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