خلال عطلة نهاية الأسبوع.. أكثر من 23000 لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن أكثر من 23000 لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.



وبشكل إجمالي بلغ عدد اللاجئين الذين قدموا إلى روسيا من هناك، منذ بداية تصعيد النزاع العسكري - أكثر من 974 ألف شخص.

وأضاف المصدر: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عبر 23.02 ألف لاجئ الحدود مع روسيا قادمين من أوكرانيا ودونباس".

ووفقا له، منذ بداية النزاع، وصل بالفعل 974.03 ألف شخص إلى روسيا، من بينهم 178.04 ألف طفل.