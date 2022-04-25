روسيا تعلن حصيلة الأهداف الأوكرانية المدمرة خلال اليوم الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عدد من مستودعات الوقود والذخيرة التابعة للجيش الأوكراني، وإسقاط 13 طائرة مسيرة إضافة إلى صاروخ "توتشكا أو" و18 قذيفة أخرى خلال اليوم الماضي.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية أيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الاثنين إن القوات الروسية دمرت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة منشآت لإنتاج الوقود في مصفاة لتكرير النفط بضواحي مدينة كريمنشوغ وسط البلاد، إضافة إلى مرافق لتخزين المنتجات النفطية التي استخدمتها القوات الأوكرانية.

وأضاف كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل أصابت ست منشآت عسكرية أوكرانية، بما فيها ثلاثة مستودعات للذخيرة في مقاطعة خاركوف.

وحسب المتحدث، فإن الطيران الحربي الروسي ضرب 56 منشأة عسكرية، بينها موقعان للقيادة و53 منطقة تمركز للقوات والمعدات ومخزن للوقود في خاركوف، فيما تم القضاء على ما يصل إلى 160 عنصرا من القوات الأوكرانية و23 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.

وخلال الليل، نفذت القوات الصاروخية الروسية 19 ضربة، ما أدى إلى تدمير 4 مراكز قيادة، و3 مستودعات ذخيرة، إضافة إلى مقتل أكثر من 240 فردا وتدمير 28 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.

ونفذت وحدات المدفعية 967 مهمة إطلاق نار خلال آخر 24 ساعة، مستهدفة 33 مركز قيادة و929 نقطة ارتكاز وموقع تمركز للقوات والمعدات و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون، فيما أسقطت منظومة دفاع جوي مدفعية – صاروخية من طراز "بانتسير-إس" صاروخ "توشكا أو" و18 قذيفة من راجمات الصواريخ.

ومنذ بدء العملية العسكرية في أوكرانية تم تدمير 141 طائرة أوكرانية، و110 مروحيات و566 طائرة بدون طيار، و265 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2526 دبابة ومدرعة أخرى، و283 راجمة صواريخ، و1096 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2362 مركبة عسكرية خاصة.