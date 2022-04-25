العاهل السعودي وولي العهد يهنئان ماكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أبرق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.



وأعرب الملك سلمان، لماكرون، عن "أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الفرنسية المزيد من التقدم والرقي".