شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبر بحر العرب.. القبض على 9 باكستانيين بتهمة تهريب مخدرات إلى الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون كبار في الشرطة بولاية غوجارات في غرب الهند إن السلطات الهندية قبضت اليوم الإثنين على 9 باكستانيين للاشتباه في تهريبهم كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر طريق بحر العرب.



وقال المفتش العام لفرقة مكافحة الإرهاب في ولاية غوجارات أميت فيشواكارما: "قبضنا على 9 باكستانيين وضبطنا 56 عبوة هيروين تزن كل منها كيلوغراما واحدا في مركب دخل المياه الهندية من باكستان".

وقال مسؤولون محليون إن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ 37 مليون دولار.

واتهمت الهند باكستان بتشجيع عصابات المخدرات على إدارة شبكات تهريب عبر الحدود، وهو ما تنفيه إسلام اباد.