شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا استقبل قادة العالم فوز ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سارع قادة دول العالم إلى تهنئة الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمس الأحد.



وهنأ قادة الاتّحاد الأوروبي ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا خمسة أعوام إضافية".

وكتب ميشال على تويتر "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا، سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا".

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه الأحد، واصفًا فرنسا بـ "شريك رئيسي في مواجهة التحديات العالمية".

وكتب بايدن على تويتر "أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديموقراطية ومواجهة تغيّر المناخ".

وهنأ وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن ماكرون على إعادة انتخابه، قائلاً إن واشنطن تتوقع استمرار التعاون الوثيق مع باريس.

وكتب بلينكن على تويتر "نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا حول التحديّات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتس ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن الذين صوتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".

وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، وتابع بالألمانية "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!".

ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ماكرون بإعادة انتخابه، مبدياً "سروره بمواصلة العمل" معه، مؤكداً أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأكثر قرباً".

وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر "تهانينا إيمانويل ماكرون. أتطلع إلى مواصلة العمل معاً على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا، من الدفاع عن الديموقراطية، إلى مكافحة تغيّر المناخ، إلى خلق وظائف جيدة ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى".

وهنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الفرنسي ماكرون على إعادة انتخابه. وكتب على تويتر "تهانينا لإيمانويل ماكرون، الصديق الحقيقي لأوكرانيا، على إعادة انتخابه!".

وأضاف "أتمنى له نجاحات جديدة لما فيه خير الشعب. أُقدر دعمه وأنا مقتنع بأننا نتقدم معا نحو انتصارات مشتركة جديدة. نحو أوروبا قوية وموحدة!".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي دراغي في بيان رسمي، إن "انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا".