شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تؤكد أنه يمكن لأوكرانيا الفوز في الحرب بالمعدات المناسبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه يمكن لأوكرانيا أن تربح الحرب ضد روسيا إذا كانت لديها المعدات المناسبة، في تصريحات الإثنين لدى عودته من زيارة إلى كييف مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.



وقال لمجموعة من الصحافيين: "الخطوة الأولى لربح الحرب هي الثقة بإمكانية الفوز. هم يعتقدون أن بإمكاننا الفوز" مضيفاً "نعتقد أن بإمكاننا الفوز، يمكنهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة".

وجاءت تصريحاته في أعقاب لقائه وبلينكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.