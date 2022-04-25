الرئيس الروسي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه الأحد، رغم التوترا الشديد بين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.



وقال بوتين في رسالة عبر تلغرام إلى ماكرون: "أتمنى بصدق النجاح في نشاطكم العام، وكذلك الصحة الجيدة".

فاز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، بعد تفوقه على منافسته مارين لوبان، وفق استطلاعات خروج نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

ووفق صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أظهرت استطلاعات الخروج، حصول الرئيس المنتهية ولايته على 58٪ من الأصوات، فيما حصدت مرشحة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) على 42%.

وأكدت صحف لوبارزيان ولوموند وراديو فرنسا، فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق ، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تصل إلى 63.23% حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتعكس النسبة التي أعلنت قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت تراجعا يتجاوز نقطتين مقارنة بنظيرتها في 2017 (65,30 %)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.